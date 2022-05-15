مكة المكرمة في 14 شوال 1443 ه الموافق 15 مايو 2022 م واسجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق (205) مهندسين و(450) فنيًا و(200) عامل؛ لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة .وتتولى الشؤون الفنية فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًا و(6350) مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و(202) سلم كهربائي و (16) مصعدا و (1000) صندوق إطفاء حريق، إلى جانب فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، علاوة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساس وكاسر كما تُجرى اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث منها لا سمح الله.وتقوم أيضا بصيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة، تحت إشراف فريق عمل ميداني مختص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بإدارة الأعمال الكهربائية، وكذلك صيانة الأنظمة الإلكترونية في المسجد الحرام واختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية، ومتابعه دائمة لعمل الصيانة اللازمة لأنظمة إنذار الحريق المكونة من حساسات و كواسر وأجراس، وكذا الشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.// انتهى //19:34ت م0127