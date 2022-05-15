الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستنظم جمعية الاقتصاد السعودية بجامعة الملك سعود غدًا، ورشة عمل بعنوان "تحويل الموهبة إلى صناعة"، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض.وتهدف الورشة إلى تزويد الموهوبين بمعرفة الخطوات السليمة لتحويل شغفهم في الحياة إلى مصدر دخل يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع، لما لها من دورًا كبيرًا في تحفيز الإنسان للعمل وحثه على الابتكار المتواصل الذي يعود بالنفع على بيئة العمل، بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين في رعاية الموهبة والإبداع بالمملكة ودعم من شركتي أرامكو وسابك.وتشتمل الورشة على ثلاث جلسات تتناول موضوعات: الشخصية والموهبة، وتحويل الموهبة إلى صناعه: والخطوات والإجراءات اللازمة لتحويل الموهبة إلى صناعة، والموهبة في سوق العمل: وأبرز الأنشطة التي نشأت من الموهبة، والنصائح التي يوجهها أصحاب الأنشطة لمن يريد الدخول في سوق العمل.وستختتم الورشة ببرنامج تدريبي حول مهارات التغيير في دقائق، يتعرف من خلاله المشاركون على طرق الكشف عن المواهب الكامنة في الإنسان، ومهارات التخلص من المخاوف المعيقة لتحقيق أهداف الإنسان في الحياة، ومهارات الإبداع الفكري وإنتاج الأفكار، ومهارة التعامل مع الضغوط.// انتهى //19:35ت م0128