الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستعكف إدارة مشروع دوري المدارس على إعداد وتأهيل عدد من المعلمات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في وزارة التعليم، حيث بدأت اليوم في عدة مدارس بمحافظة جدة، دورة مدربات كرة قدم (فئة D)، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن تعقد خلال الأسابيع المقبلة دورات مماثلة في 30 مدينة ومحافظة، بالتعاون مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.ويشارك في هذه الدورة 103 معلمات ، ويحاضر فيها كل من المحاضرات نجد المجيش ومنيرة الجريوي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة نرمين أحمد والدكتورة دينا رفاعي من جمهورية مصر العربية ورحاب المالكي من مملكة البحرين.وفي جانب آخر، تواصل بقية الفرق المدرسية (فئتي 15 سنة و 18 سنة) مبارياتها في تصفيات المناطق للتأهل إلى بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين، التي ستقام منافساتها بدءاً من الـ 30 من مايو الجاري على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، إذ لعبت حتى الآن في تصفيات البطولة العامة والمناطق 22375 مباراة على مستوى مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث شارك فيها أكثر من 150 ألف طالب، مثلوا 15476 فريقاً من 3601 مدرسة، وسجل خلالها حتى الآن 49644 هدفاً.كما شهدت المباريات الماضية من تصفيات البطولة العامة التي أقيمت على مستوى 47 مدينة ومحافظة، مشاركة 1373 حكماً في إدارتها بإشراف من مشرف الحكام مرعي العواجي، بينما درب الفرق المدرسية المشاركة في دوري المدارس 5196 مدرباً من معلمي التربية الرياضية، إلى جانب فرق العمل التي قامت بأعمال إدارة وتشغيل المباريات، إذ بلغ عدد المنسقين التقنيين 75 منسقاً، و93 منسقاُ في المناطق، عملوا جميعاً في 427 ملعباً.// انتهى //19:52ت م0129