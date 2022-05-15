الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسخصَّصَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركزًا متكاملًا لدعم الطالبات ذوات الإعاقة يعمل على تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية في جميع الجوانب؛الأكاديمية والإدارية والنفسية والاجتماعية والتقنية.ويُقدِّمُ المركز خدماته لـ 11 فئة من ذوات الإعاقة لمتابعة وتنسيق تطبيقات التكيّفات الأكاديمية الفردية للطالبات (تكيّفات الاختبارات)، كما ينسق عملية توفير مساعِدات للطالبات (مدونة ملحوظات، قارئة، مترجمة لغة إشارة)، إضافةً إلى إقامة الأنشطة التوعوية لطالبات المرحلة الثانوية من ذوات الإعاقة، وتوفير أجهزة تعليمية مساندة، ويقدم جَلَسَاتٍ تعليميةً ودورات تدريبية.ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الأكاديمي للطالبات،ورفع جاهزية مرافق الجامعة؛لتلبية احتياجاتهن تعليميًا واجتماعيًا ومهنيًا،بالإضافة إلى تنمية مهارات أعضاء الهيئة التعليمية في تدريس الطالبات ذوات الإعاقة بما يتلاءم مع احتياجاتهن الخاصة، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم الدمج في سوق العمل.ويقدم المركز حزمة من الدورات التدريبية في التكيّفات الأكاديمية في الصف الدراسي،وفي نظام كورنيل لتدوين الملحوظات، ونظام البلاك بورد، إضافةً إلى دورة إستراتيجيات الاستعداد للاختبارات، وفنيات التغلُّب على المشاعر السلبية، وإدارة الوقت، وورشة موجهة لأعضاء الهيئة التعليمية في الوصول الرقمي لذوي الإعاقة.‎ويتيح المركز لطالباته فرصة التطوع من خلال طرح 40 فرصةً تطوعيةً استطعن من خلالها خوض التجربة في ميدان التطوع؛الذي من شأنه الإسهام في تكوين مهاراتهن الاجتماعية والشخصية، من حوالي 11 فئة من مختلف الإعاقات، منها: الصحية، والحركية، والبصرية، والسمعية، بالإضافة إلى أنواع من إعاقة الصعوبات والاضطرابات والمتلازما،إذْ بلغت الإعاقات الحركية أعلى نسبة من إجمالي الإعاقات المستفيدة من المركز.// انتهى //20:49ت م0130