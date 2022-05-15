غزة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية لجيش الاحتلال الغاشم بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز اليوم، مراكب الصيادين في عَرَضِ بحر رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة ،بأن الزوارق الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيِّلِ للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة رفح وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.//انتهى//20:54ت م0131