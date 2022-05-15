الخرطوم 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستسلَّمَ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت،تتضمن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين،والتطورات السياسية في السودان ودولة الجنوب.جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك؛الذي سلَّمه الرسالة.وتناول اللقاء بحث التطورات السياسية في السودان،وملف الوساطة الثلاثية لحلِّ الأزمة السياسية،وموقف الحوار في هذا الصدد.//انتهى//20:54ت م0132