رام الله 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأُصيبَ عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت اليوم، مع جيش الاحتلال الغاشم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي- بأن طواقمها تعاملت مع 45 إصابةً؛بينها سبع إصابات بالرصاص الحي وقد نُقلت إلى مستشفى رام الله، و13 إصابةً بالرصاص المعدني المغلَّفِ بالمطاط، وإصابة بحروق، وأخرى جراء السقوط، و20 إصابةَ اختناقٍ بالغاز، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.//انتهى//21:09ت م0133