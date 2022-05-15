الخرطوم 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسعقد عضوا مجلس السيادة السوداني؛رئيس الجبهة الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر بالخرطوم اليوم، اجتماعاً مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة ، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد "،الخاصة بمعالجة الأزمة السياسية في السودان.وأوضح الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي أن الاجتماع مع الجبهة الثورية أحد (أطراف اتفاق سلام جوبا) يأتى في إطار المحادثات السودانية غير المباشرة التي تقوم بتسهيلها الآلية الثلاثية؛من أجل استكشاف آراء أطراف أصحاب المصلحة حول مؤسسات الحكم الانتقالية ، مشيراً إلى أن الآلية تعمل جاهدة على ترسيخ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار؛من خلال مقاربة مندمجة غير إقصائية، وأن دورها هو تسهيل إجراء الحوار بين أصحاب المصلحة؛للخروج من مأزق الانسداد السياسي.//انتهى//21:24ت م0134