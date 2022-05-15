الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستنطلقُ غداً منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت حتى الـ31 من مايو الحالي.ويفتتحُ المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للرجال والسيدات مشاركة المنتخبات السعودية في الدورة الخليجية، وكذلك المنتخب السعودي لألعاب القوى للرجال والسيدات،حيث يلاقي منتخب قدم الصالات للسيدات نظيره البحريني عند الثانية ظهراً على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، فيما يواجه منتخب الصالات للرجال نظيره البحريني عند الرابعة والنصف مساءً.وفي منافسات ألعاب القوى التي يستضيفها مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان، يشارك العداء عبدالله أبكر في تصفيات سباق 100م عند التاسعة صباحاً،فيما يحضر يوسف مسرحي ومازن الياسين ومحمد داؤود في تصفيات 400م،عند التاسعة والنصف صباحاً.وتشارك العداءة رؤى السليماني في نهائي سباق 400م عند الرابعة مساءً، وتخوض الواثبة سجى جلال مسابقتي الوثب الطويل ورمي الجلة عند الـ4:20، مساءً، وفي نفس التوقيت تشارك العداءة مزنة النصار في نهائي سباق 10 الآف متر، وتحضر ياسمين الدباغ في سباق 100م،عند الرابعة والنصف مساءً، وتحضر زميلتها لجين الحميد في المجموعة الثانية لسباق 100م،عند الخامسة مساءً.ويبحث الواثبان حسين آل حزام وأحمد الياسين عن تحقيق إحدى ميداليات مسابقة القفز بالزانة عندما يشاركان في نهائي المسابقة؛الذي سيقام السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت،يشارك الرامي محمد تولو في نهائي مسابقة دفع الجلة،فيما يبحث الواثبان حمود العلواني ومحمد اليامي عن الفوز بإحدى ميداليات الوثب الطويل في النهائي الذي سيقام السابعة مساءً.كما يشارك الرامي علي عبدالغني في مسابقة رمي الرمح عند السابعة والنصف من مساء الغد، على أن يختتم العداء يوسف عسيري منافسات اليوم الأول بمشاركته في نهائي سباق 10 الآف متر، ويؤدي أخضر الرماية عند التاسعة والنصف من صباح الغد المران الرسمي لفريق الشوزن وفريق البندقية الهوائية 10م وفريق البندقية 50م للثلاثة أوضاع في ميدان الرماية بالكويت.// انتهى //21:46ت م0136