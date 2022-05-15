الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسعقدت كلية الملك فهد الأمنية ندوة الحج التاسعة عشرة لعام 1443هـ بعنوان "مهمة الحج مسؤولية وأمانة"، تضمنت العديد من المحاور ، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وأركانات الكلية ومنسوبيها.من جهته،أكد مدير عام الكلية خلال افتتاحه فعاليات الندوة أنّ المشاركة في مهمة الحج شرف عظيم، حيث يجتمع شرف الزمان وقداسة المكان لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛الذين يتوافدون من جميع الأصقاع والبلدان، وبذل الجهود لأمنهم وتحسين تجربتهم.// انتهى //21:46ت م0137