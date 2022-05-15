طرابلس 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، إن الوقت ينفذ بسرعة، وإن الشعب الليبي يحتاج إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، الذي لا يتأتى إلا من خلال إجراء انتخابات وطنية، على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي.وأوضحت ويليامز، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب وللدولة المعنية بالمسار الدستوري، بأن الشعب الليبي وبعد عقد من الاضطرابات سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيا.وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن ليبيا ما تزال في المنعطف الحرج، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.واختتمت ويليامز كلمتها، أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي، وإحراز تقدم ملموس، وأن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح، وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع، يصعب معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.//انتهى//23:02ت م0140