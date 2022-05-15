الباحة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساختتمت منافسات بطولة الشطرنج للجامعات للطلاب والطالبات في جامعة الباحة.وحاز المركز الأول اللاعب أحمد الرحيلي من الجامعة الإسلامية، فيما حقق المركز الثاني اللاعب عبدالرحمن عروب من جامعة الملك عبدالعزيز، ونال المركز الثالث اللاعب مصطفى الخباز من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وحققت المركز الأول على مستوى منافسات الطالبات مزنه القريشي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فيما حازت الطالبة لين الدوسري من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الثاني، واستطاعت سارة إسحاق من جامعة الملك عبدالعزيز أن تحرز المركز الثالث.وكان رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني قد توج اللاعبين الفائزين بكأس البطولة والميداليات وكذلك الجوائز النقدية، فيما قامت وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الباحة الدكتورة ليلى الزهراني بتتويج اللاعبات.وقدم الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي تهنئته لأبطال هذه البطولة من اللاعبين واللاعبات، مثمناً لجامعة الباحة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب التعاون المثمر والناجح مع الاتحاد السعودي للشطرنج.// انتهى //23:05ت م0141