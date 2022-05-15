عام / انطلاق الهاكثون التقني "تقنيثون" في تقني الرياض 2022
الأحد 1443/10/14 هـ الموافق 2022/05/15 م واس
الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واس
أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم الهاكثون التقني "تقنيثون" الذي يُعد آخر فعاليات ملتقى تقني الرياض 2022 .
وبلغ عدد المتقدمين فيه أكثر من 800 متقدم ، ترشّح منهم 80 ضمن 16 مجموعة في 4 تخصصات، هي الأمن السيبراني - تطبيقات الأجهزة الذكية - روبوتات - تصميم جرافيك، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 15 - 16 مايو .
الجدير بالذكر أن المنافسات تقام في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، في مجالات (الصحة -التعليم- الاحتياجات الخاصة-البيئة)، ومن المقرر تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي يوم الثلاثاء 17 مايو وتسليمهم الجوائز .
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