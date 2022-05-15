حفر الباطن 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم مدير مطار حفر الباطن المهندس عبدالله الجهني، بمناسبة حصول المطار على جائزة أفضل مطار لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار لعام ٢٠٢١م لفئة المطارات الداخلية أقل من ٢ مليون مسافر.ونوه سموه بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما المحافظة في شتى المجالات من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومن ذلك تطوير منظومة النقل من طرق برية ومطارات جوية، لافتاً النظر إلى دور حركة الطيران، وتوفر الوجهات المتعددة في تحريك عجلة التنمية بالمحافظة.وفي ختام اللقاء قدم سموه لمدير المطار درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //23:54ت م0144