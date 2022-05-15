بغداد 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقُتل عنصران من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية غرب مدينة كركوك شمال العراق.وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية، وبالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في كركوك، تمكنت في عملية أمنية في وادي زغيتون غربي المحافظة من قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش.وتواصل القوات العراقية بمختلف الأصناف وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي شن عمليات عسكرية وأمنية لملاحقة عناصر داعش الإرهابي في عدد من المحافظات العراقية.//انتهى//00:06ت م0001