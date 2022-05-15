باماكو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسانسحبت مالي اليوم من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.وأشارت الحكومة المالية في بيان اليوم إلى أن مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل وهيئاتها، بما فيها القوة المشتركة لمكافحة المسلحين.وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014، فيما أطلقت قوّتها لمكافحة المسلحين في العام 2017.//انتهى//00:24ت م0004