الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وقال سموه "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني بمناسبة سلامتكم وخروجكم من المستشفى– رعاكم الله- سيدي إن الفرحة تغمر أبناء هذا الوطن بسلامتكم وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب الصحة والعافية، ويدعون الله العلي القدير أن يحفظكم بحفظه ويديم عليكم موفور الصحة والعافية".كما هنأ سمو أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخاءه في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //00:39ت م0006