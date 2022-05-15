الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسوصل إلى العاصمة الرياض أمس أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المتوج بـ 22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022 ) ، برفقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" المهندس فيصل الدويش، وسط استقبال حافل في مطار الملك خالد الدولي من مسؤولي التعليم ورجال موهبة والأهالي .ورفع معالي الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الإنجاز الوطني الجديد التاريخي والاستثنائي الذي تفردت به المملكة في معرض (آيسف 2022).وأكد معاليه أن دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لأبناء الوطن ولمؤسساته ولمؤسسة موهبة، أسهم في بناء جيل سعودي واعد وملهم، سيسهم في تغيير مستقبل الوطن والعالم للأفضل، مضيفاً أن الوطن بأكمله فخور بكل فرد في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الذين حققوا إنجازاً غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة، معرباً عن تفاؤله بجيل سعودي جديد موهوب وواعٍ وقادر على استيعاب متغيرات العالم، والمشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030 وازدهار البشرية.وبين الدكتور المتحمي أن ما تحقق في آيسف هذا العام من إنجاز، يمثل قفزة نوعية في مواهب وقدرات وثقافة ومعارف أبناء الوطن، وأن القادم أفضل - بإذن الله تعالى- في ظل هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.وأكد معالي أمين موهبة أن هذا المنجز التاريخي سيكون نقطة تحول في مسيرة موهبة، التي سترسخ ريادة المملكة على خارطة الموهبة والإبداع، ومكانة المؤسسة باعتبارها صاحبة النهج الأكثر شمولاً في تربية الموهوبين على مستوى العالم، ذاكراً أن لدى موهبة طموحاً يصل عنان السماء، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة بتخريج أجيال من الموهوبين السعوديين والعالميين، قادرين على صنع مستقبل مختلف ومواجهة تحديات التنمية المستدامة التي تواجه عالم اليوم، مؤكداً أن ما تزرعه المملكة وموهبة اليوم، سيحصده الوطن والعالم تنمية وتقدماً وازدهاراً خلال العقود القادمة -بمشيئة الله وعونه-.وأوضح أن ‏الشراكة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين والداعمين، خاصة سابك، والسعودية للكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأرامكو، أسهمت في تطوير بيئة ومناخ ومنظومة موهبة وإبداع، توفر للطلبة مناخاً ثرياً لاكتساب العلوم والمعارف، وترتقي بهم وبمهاراتهم عالياً.وكانت المملكة قد حققت 22 جائزة عالمية، فاز بها المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في معرض آيسف 2022، منها جائزة أفضل مشروع على مستوى العالم ، و15 جائزة كبرى، منها جائزتان في المركز الأول، وجائزتان في المركز الثاني، و5 جوائز في المركز الثالث، و6 جوائز في المركز الرابع، إلى جانب 6 جوائز خاصة من بين 1700 طالب وطالبة من مختلف دول العالم.// انتهى //00:58ت م0007