عرعر 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وقال سموه : من نعم الله أن منّ علينا بفرحة رؤية خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالماً معافى - حفظه الله ورعاه - ونحمد الله سبحانه وتعالى على شفائه وخروجه من المستشفى ، تحفه عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله .وأضاف سموه قائلاً : مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم المستشفى والقلوب تنبض حبا وولاء، والأكف ترتفع للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته، حتى قرّت أعيننا باكتمال شفائكم اليوم وخروجكم من المستشفى، وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه بأن يرعاكم ويقيكم من كل سوء ومكروه، وأن يبقيكم سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية".ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها واستقرارها.// انتهى //01:08ت م0008