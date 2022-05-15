الباحة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ولله الحمد.وقال سمو أمير منطقة الباحة: نحمد الله تعالى أن أنعم علينا بفرحة رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالماً معافى، وإننا نبتهل إلى الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم علينا قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //01:08ت م0009