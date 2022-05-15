سكاكا 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ولله الحمد.وقال سموه : "تفيض قلوب أبناء وبنات المملكة بالسرور وتعم الوطن مشاعر السعادة بخروج قائد هذه البلاد المباركة من المستشفى بموفور الصحة والعافية بعون الله تعالى، وترتفع الأكف بالشكر للمولى عز وجل على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي وضع مصلحة الوطن والمواطن وخدمة الأمة في قمة أولوياته، فبادله السعوديون أجمل معاني المحبة والوفاء والولاء".وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الاستقرار والازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ويديم عليهما ثوب الصحة والعافية.// انتهى //01:10ت م0010