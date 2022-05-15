الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.كما هنأ سمو نائب أمير منطقة الرياض ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة , وقال سموه: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهنئة بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً الله سبحانه أن يديم عليه وعلى سموكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم".// انتهى //01:10ت م0011