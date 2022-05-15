تبوك 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وقال سموه :" يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن أجريتم - حفظكم الله - الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت - والله الحمد - بالنجاح ، وقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله - اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالماً معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكافة المواطنين بالمملكة" ، مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لتواصلون مسيرتكم العظيمة لما فيه عز ورفعة البلاد، والله يحفظكم ويرعاكم.كما هنأ سمو أمير منطقة تبوك ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, بهذه المناسبة وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ، مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منٌ على مولاي خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية وأن يمد في عمره ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية .// انتهى //01:12ت م0012