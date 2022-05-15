الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.كما هنأ معاليه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة ، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهم بالصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادتهم الحكيمة.// انتهى //01:12ت م0013