مقديشو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسفاز الرئيس الصومالي الأسبق حسن شيخ محمود في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي أجراها البرلمان مساء الأحد، تحت حراسة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.وأوضحت لجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية بالصومال أن الرئيس الصومالي الأسبق قد حصل على 214 صوتاً، مقابل حصول محمد عبدالله محمد فرماجو بـ110 أصوات.وكان البرلمان قلص عدد المرشحين من 36 في الجولة الأولى إلى أربعة في الجولة الثانية من التصويت، وهم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبدالله دني، والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فرماجو، والرئيس الأسبق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.//انتهى//01:35ت م0015