جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع لجنة شؤون الأسرة والتنمية بمجلس منطقة مكة المكرمة، أمس ، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "بيتنا بخير" لتعزيز مكانة الأم والأب في الأسرة تزامناً مع اليوم الدولي للأسرة ، والتي تستهدف للوصول الى 1,000,000 شاب وفتاة على مستوى المملكة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة لجمعية المودة المهندس فيصل السمنودي أن هدف الحملة تعزيز مكانة الأم والأب في الأسرة وتحديدا عند فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 الى 35 عام، وقد تم تحديد الشريحة المستهدفة وفقاً لقضايا عقوق الوالدين الواردة الى الجمعية خلال السنتين الأخيرة 2020م و2021م والتي بلغت 15% من إجمالي القضايا التربوية السلوكية، وتم بناء وتصميم محاور الحملة على المرتكزات القيمية والنفسية والاجتماعية والدينية, لصناعة اثر بشكل مباشر لتعزيز مكانة الوالدين عند الشباب وبناء جيل من الشباب الواعي بمسؤولياته تجاه الأسرة والمجتمع.وأضاف السمنودي أن الحملة سوف تنطلق على مستوى المملكة بمشاركة 100 شريك من الداعمين في نشر الوعي من الجمعيات على مستوى المملكة والقطاع الخاص في المجتمع لتعزيز مكانة الوالدين في الأسرة. وانتجت الحملة مجموعة من المواد الإعلامية للنشر على مختلف منصات التواصل من خلال توظيف المرتكزات الأساسية للحملة لبناء محتوى توعوي هادف بأكثر من 30 منتج وفلم رئيسي للحملة.وتتضمن الحملة عدة فعاليات في اثنين من أكبر المولات التجارية في مدينة جدة ومعرض للرسم الكاريكاتوريه لخلق جو عائلي يسهم في التواصل الفعال بين الاباء والابناء، كما تضم الحملة تجربة اجتماعية فريدة من نوعها يتحدث من خلالها الشباب ن مشاعرهم بنعمة وجود الوالدين في حياتهم.// انتهى //03:05ت م0018