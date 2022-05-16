عـدن 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني, المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الالغام بكافة أنواعها، وتقديم خرائط بحقول الالغام، والعمل على دعم برامج الحكومة اليمنية لتطهير الأراضي اليمنية من الالغام، وتأهيل المصابين واعادة دمجهم في المجتمع.وقال الوزيز معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجو بعد ان بترت اطرافهم".وأشار الإرياني إلى استمرار تساقط الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية، كما تمنع الالغام الملايين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.ونوه بقيام حكومة بلاده عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الالغام،‎ بجهود استثنائية لنزع الألغام في المناطق المحررة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطرها وكيفية التعامل معها.// انتهى //03:05ت م0019