المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الأكحل والحناكية والعلا والعيص واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 5 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا .// انتهى //06:31ت م0024