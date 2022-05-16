عام / المركز الوطني للأرصاد : عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الأكحل والحناكية والعلا والعيص واليتمة وخيبر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 5 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا .
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