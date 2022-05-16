رفحاء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسنفّذت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية 13 برنامجاً ونشاطاً متنوعاً خلال شهر أبريل الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 1,291,860 ريالاً، أستفاد منها 950 مستفيداً تمثلت بتوزيع 1,500سلة غذائية،وتغذية وتوزيع قسائم شرائية لـ 400 أسرة، وكفالة 41 يتيماً ويتيمة، وتوزيع 3,000 كرتون من التمور ومساعدات مالية لـ 150 مستفيد، ومشروع سقيا لـ 250 منزل، وكفالة 7 أسر الأكثر حاجة، وسداد فواتير كهرباء، وترميم منزل، وتوزيع زكاة الفطر لـ 200 مستفيد، وتوزيع 30 جهازاً كهربائياً متنوعاً، وتوزيع 6,000 وجبة فطور وسحور.// انتهى //06:31ت م0025