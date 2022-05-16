الطائف 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.كما هنأ سموه, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة ً, سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //06:32ت م0026