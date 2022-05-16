القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستعادل فريق بيراميدز أمام ضيفه فريق فاركو سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في وصافة جدول الدوري، فيما جاء فاركو في المركز السادس برصيد 27 نقطة.وفي منافسات الجولة ذاتها, حقق فريق الإسماعيلي فوزاً على ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر ، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز العاشر.وفي لقاء المقاولون العرب وفريق إنبي تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ليرفع المقاولون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما جاء إنبي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.// انتهى //08:32ت م0028