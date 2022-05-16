جيزان 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مـحـمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه وباسم أهالي ومسؤولي منطقة جازان، أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.كما رفع سموه التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بهذه المناسبة الغالية على الجميع.وسأل سمو أمير منطقة جازان -الله عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.// انتهى //09:04ت م0031