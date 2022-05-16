بكين 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسانكمش الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2 في المئة سنويًا، نتيجة استمرار القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1ر11 في المئة، فيما تراجع بنسبة 5ر3 في المئة خلال شهر مارس الماضي.وارتفع الإنفاق على الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر6 في المئة سنويًا، بعد زيادة بنسبة 3ر9 في المئة خلال الشهر السابق.// انتهى //09:04ت م0032