جيزان 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مـحـمد بن عبدالعزيز بن مـحـمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجرائه الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح, سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه لباس الصحة والعافية.كما رفع سموه, التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة, سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //09:07ت م0034