إسلام آباد 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية عزم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على عقد اجتماع اليوم مع جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم لمناقشة مستقبل الحكومة وتعاملها مع الوضع الاقتصادي، ومسألة عقد الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة تصريف الأعمال.ونشرت تقديم القيادة الباكستانية التهاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات.وتناولت صحف إسلام آباد تقرير الأمم المتحدة الذي صنف باكستان ضمن البلدان المنكوبة بالجفاف، والتي تواجه حالات طوارئ من الجفاف على مدار العامين الماضيين 2020-2022م.ونشرت أنباء الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الجيش أمس في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان، وخلف ستة قتلى بينهم ثلاثة جنود وثلاثة أطفال.وتابعت صحف الاثنين تطورات موجة الحر الشديدة المسيطرة على جنوب آسيا منذ أيام، والتي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية في باكستان والهند، وأجبرت الهند على فرض الحظر على تصدير القمح.// انتهى //09:16ت م0035