حائل 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة حائل التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم - أيدكم الله - من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن أجريتم - حفظكم الله الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح، وقد عمت الأفراح قلوب أبنائكم في كل جزء غالٍ من هذا الوطن الكبير، سائلين المولى القدير أن يسبغ عليكم لباس الصحة والعافية".كما رفع سموه, التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة, وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة حائل التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح سائلين الله أن يحفظه ويحفظكم ويسبغ لباس الصحة والعافية وأن يديم التوفيق".// انتهى //09:45ت م0037