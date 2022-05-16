بريدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بهذه المناسبة.// انتهى //09:48ت م0038