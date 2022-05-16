جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستنظم جامعة جدة بعد غد الأربعاء المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضة تحت شعار "علوم الرياضة : اقتصاد، صحة، أسلوب حياة"، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة بفرع الفيصلية بجدة، ويستمر يومين .وتأتي مبادرة الجامعة لتنظيم المؤتمر ليكون مؤتمرًا دوليًا دوريًا يحقق الريادة الدولية للمملكة في علوم الرياضة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية الوطن، وتماشيًا مع إنجازات رؤية المملكة 2030م، وما حققته في دعم الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التحول الوطني و تطوير الصحة والتعليم والقدرات البشرية.وسيناقش المؤتمر عدة محاور على مدى يومين، من خلال جلسات حوارية منوعة، منها؛ الرياضة الصحية وبرنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 ،والحوكمة في المجال الرياضي وانعكاساتها في الحد من مظاهر الفساد في المنظمات الرياضية .ويسلط المؤتمر الضوء على الرياضة النسائية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة الرياضة، ودور الرياضة في تحقيق الاستثمار المالي والبشري ودعم الاقتصاد الوطني والتأكد من اسهامات البرامج والأجهزة التقنية في تطوير واقع رياضة ذوي الهمم.وستخصص الجلسة الأولى للحديث عن تجارب سعودية وعربية ودولية في الرياضة النسائية، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية إلى جانب رئيسة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي.كما تركز جلسات المؤتمر الحوارية على دور الإعلام الرياضي الموجه في تعديل نمط الحياة الصحي للأفراد، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية التطبيقية في مجالات علوم الرياضة.// انتهى //09:56ت م0039