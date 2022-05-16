رام الله 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم باستشهاد الأسير داوود الزبيدي متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.وسلطت الضوء على إصابة 45 فلسطينيًا واعتقال 8 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال البيرة.وأولت صحف الاثنين اهتمامًا بتأكيدات منظمة التعاون الإسلامي على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.ونشرت الصحف إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة خط للقطار الهوائي في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، ورد جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني.وتحدثت عن مطالبة جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته، خاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.وتطرقت صحف فلسطين إلى تصريح وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، الذي أكدت فيه أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.// انتهى //10:12ت م0040