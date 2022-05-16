الرباط 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تهنئة العاهل المغربي الملك محمد السادس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأخبرت أن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، قد مثل العاهل المغربي بأبو ظبي في مراسيم تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وتابعت صحف الرباط الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تابعت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وحملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.وتطرقت إلى تقديم فنلندا والسويد طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، وترحيب أعضاء الحلف بهذه الخطوة.وتحدثت صحف المغرب عن حادث إطلاق النار الذي وقع في متجر بولاية نيويورك الأمريكية، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص غالبيتهم أمريكيين من أصول أفريقية.وواصلت متابعتها لتطورات جائحة كورونا عبر العالم، وتوجه العديد من البلدان الأوروبية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية.// انتهى //10:32ت م0043