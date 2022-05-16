الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي "هاكاثون الصناعة" الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتصل جوائزه إلى 250,000 ريال للمراكز الخمسة الأولى، بالشراكة مع برنامج "صُنع في السعودية"، وبرعايةٍ من شركة معادن، وشركة سابك، وبنك الرياض.ويهدف الصندوق الصناعي من إقامته "هاكاثون الصناعة" الذي يأتي تحت شعار "حلول إبداعية، لتحديات صناعية"، إلى توفير منصة تربط أفكار وإبداعات الشباب والفتيات في المملكة باحتياجات المُصنعين الوطنيين؛ لإمدادهم بحلولٍ فعالةٍ للمشكلات التي تواجههم في تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم وصناعة الهوية البصرية، ما يُسهم في دعم جاذبية المنتجات السعودية بين المنتجات العالمية، ويحقق تقدمًا في رفع مؤشر رضا العملاء عن المنتجات الوطنية.وأوضح الصندوق الصناعي أن التسجيل مستمر حتى 11 يونيو المقبل، ويتبع ذلك إعلان الفرق المترشحة للمعسكر الذي سيقام في 16 من الشهر نفسه، في حين سيقام المعسكر التدريبي 22 - 24 يونيو ليُختَتم الهاكاثون في حفل تكريم الفرق الفائزة في 25 من الشهر ذاته.وتشمل رحلة المشاركين في "هاكاثون الصناعة" عدة مراحل، تبدأ باختيار الفريق المشارك وتسجيله في موقع الهاكاثون الإلكتروني، ومن ثم اختيار التحدي الذي يرغب الفريق في إيجاد الحلول له، مرورًا بحضور ورش عمل افتراضية لتأهيل الفرق وأعضائها لخوض التحديات بأساليب علمية، لتُفرَز بعد ذلك الحلول المُقدَّمة من قِبَل الفرق بعد تقديم العروض الأولية، ثم تُطوَّر من خلال معسكر الهاكاثون، مع التزام المشاركين بورش العمل الحضورية، وأخيراً تقديم العروض النهائية لاختيار الفائزين.ودعا الصندوق الصناعي المهتمين والراغبين بالانضمام إلى "هاكاثون الصناعة"، إلى زيارة الموقع الإلكتروني Hackathon.sidf.gov.sa لمعرفة المزيد من المعلومات حول الهاكاثون وشروط التسجيل فيه، وكذلك الاطلاع على التحديات المتاحة والبرامج التدريبية.// انتهى //10:34ت م0044