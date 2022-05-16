القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الداخلية المصري محمود توفيق مع نظيره السوداني عنان حامد محمد، وتناولت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمستجدات الأمنية المشتركة.ونشرت صحف الاثنين إعلان القوات المسلحة المصرية مقتل 4 مسلحين، وضبط عدد من الأسلحة والذخيرة، خلال مواجهاتها مع العناصر المسلحة بمحافظة شمال سيناء.وأخبرت عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأنبأت صحف القاهرة عن فوز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود برئاسة الصومال للمرة الثانية في التصويت الذي أجراه البرلمان.// انتهى //11:25ت م0062