نجران 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسنوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم في المملكة، لما تقدمه من دعم سخي لقطاع الصحة، من خلال توفير جميع الإمكانيات الآلية والبشرية التي تسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتعزز بناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في هذه البلاد المباركة.جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم، بمنتزه أبا الرشاش، العيادات الطبية المتنقلة بصحة نجران، التي تقدم خدماتها الصحية والعلاجية والتثقيفية والوقائية لأكثر من 11 قرية وهجرة بالمنطقة، ويستفيد منها ما يزيد عن 10 آلاف شخص.وتجول سموه داخل العيادات، مستمعاً إلى شرح من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم عن ما تحويه من تجهيزات طبية وما تقدمه من خدمات، وتشتمل على عيادة طوارئ والعيادات العامة وعيادات الأمومة والطفل السليم وعيادة الأسنان وأقسام الأشعة والمختبر والصيدلة، إضافةً إلى تقديم التطعيمات وجميع الخدمات المتوفرة بمراكز الرعاية الصحية لكل المواقع التي لا يتوفر بها مراكز صحية.بدوره أوضح الدكتور بني هميم أن العيادات المتنقلة تأتي ضمن مبادرات برامج التحول الصحي لتوفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وهي تمثل أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة التحديات الاحتياجات الصحية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية إلى المستفيدين، في القرى والهجر الطرفية بمنطقة نجران البعيدة من المنشآت الصحية.// انتهى //11:28ت م0063