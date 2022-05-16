سكاكا 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف تعزيز الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والميزات الجاذبة للاستثمار والمقومات التنافسية التي تتمتع بها منطقة الجوف في ظل المشروعات الكبرى وبرامج وخطط التطوير التي تشهدها المملكة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية محمد بن عبدالله المرشد يرافقه عدد من منسوبي اللجنة، ورئيس الغرفة التجارية في منطقة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين.وتناول اللقاء الآفاق المتنوعة للاستثمار العقاري بالجوف والفرص المتميزة التي توفرها المنطقة ومحافظاتها، وسبل دعم واستقطاب الاستثمارات في القطاع العقاري بما يُسهم في دفع عجلة التنمية.// انتهى //11:33ت م0064