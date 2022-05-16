سكاكا 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأجرت صحة الجوف في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا, 1342 عملية جراحية, ومعاينة 200 مريض منذ بداية العام الحالي 2022م وحتى الآن، مبينةً أن الفريق الطبي في قسم جراحة عظام الأطفال بالمستشفى نجح بفضل الله في إجراء 32 عملية خلوع ولادية خلال نفس الفترة.وأوضحت أن جميع الحالات كان لديهم خلع بالوركين وعند مراجعتهم المستشفى كانوا يعانون عرج وعدم قدرة على المشي الصحيح, وبعد معاينتهم, خضع كل مريض لثلاث عمليات هي: عملية تطويل الأوتار, وعملية رد المفصل وإعادته إلى مكانه الصحيح, وعملية قطع عظمي وزرع رؤى عظمية لتغطية الحوض؛ ويأتي ذلك لعدم حدوث خلع مرة أخرى, مع استمرار وضع الجبس لمدة شهرين لكل مريض، مشيرةً إلى أن جميع المرضى نجحت عملياتهم ونتائجهم سليمة ولله الحمد.// انتهى //11:37ت م0066