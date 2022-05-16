القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مواصلة الجامعة العربية دعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم، عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.// انتهى //11:39ت م0067