عرعر 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقدمت العيادات الخارجية بمستشفى برج الشمال الطبي خدماتها لـ17978 مستفيدًا, خلال الربع الأول للعام 2022م.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 15474 مستفيدًا, وعدد الفحوصات المخبرية 377440, و19366 فحصًا إشعاعيًا.من جهة أخرى, تمكّن بفضل الله فريق طبي في قسم الجراحة بالمستشفى من إنقاذ مصاب وصل للمستشفى إثر جرح هرسي بالقدم مع فقدان جلدي وقطع بالأوتار الباسطة للقدم, وتم التدخل الجراحي في عملية استغرقت 4 ساعات تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //12:04ت م0070