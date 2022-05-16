الأحساء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات الأحساء خدماتها لـ185.493 مستفيدًا، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م.وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بلغ 142.705 مراجعين، وعدد المنومين 14.349, وإجمالي العمليات 6.266, شملت معظم التخصصات الطبية، وتنوعت مابين عمليات كبرى وصغرى وطارئة، مشيراً إلى أن عدد التدخلات الجراحية في القساطر القلبية التي أُجريت 1.530، وعدد المستفيدين من خدمات التأهيل الطبي 26.583.// انتهى //12:06ت م0071