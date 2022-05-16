عام / صحة المدينة المنورة تُنفّذ 235 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
نفّذت صحة المدينة المنورة 235 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال 2022 / 5 / 14 - 8 م بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و65 للمجمعات الطبية، و80 لقطاع المنشآت الصيدلانية و15 للمختبرات و12 للمراكز الحكومية.
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12:07ت م
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