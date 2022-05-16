المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 235 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال 2022 / 5 / 14 - 8 م بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و65 للمجمعات الطبية، و80 لقطاع المنشآت الصيدلانية و15 للمختبرات و12 للمراكز الحكومية.// انتهى //12:07ت م0072