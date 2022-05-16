لندن 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أحزاب إيرلندا الشمالية إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة الإقليم بعد نجاح إجراء الانتخابات النيابية هناك الأسبوع الماضي.وأخبرت عن عزم لجنة السياسيات المالية التابعة لمجلس العموم استجواب رئيس بنك إنجلترا المركزي بشأن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات قياسية والإجراءات التي يجب اتخاذها بهذا الصدد.وفي الشأن الدولي، أبرزت صحف لندن تقارير متنوعة عن جريمة القتل التي شهدتها منطقة بافالو بنيويورك وراح ضحيتها عشرة أشخاص بعد إطلاق المتهم النار عشوائياً داخل أحد المتاجر.ونقلت صحف الاثنين ترحيب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى الحلف.وكتبت عن رفض المجلس التشريعي في تشيلي خطة لتأميم جزء من قطاع التعدين تمشل فرض سيطرة الحكومة على قطاع واسع من المعادن النفيسة.// انتهى //12:12ت م0074